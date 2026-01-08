В США запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X раскритиковал заявление сенатора Линдси Грэма* о том, что в США готовится законопроект об усилении санкций против России.
Эксперт также предположил, что подобные высказывания могут быть блефом.
В прошлом году Грэм* внес в сенат проект новых рестрикций против Москвы. В нем предлагается ввести пошлины в 500 процентов на импорт из стран, которые закупают у России нефть, производные от нее продукты, газ и уран. Как передавало Bloomberg, законодатели не были готовы принять документ без одобрения президента. Трамп также утверждал, что перспективы законопроекта полностью зависят от его решения. В конце ноября сенаторы приостановили рассмотрение инициативы.
В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением, которое недружественные страны несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.