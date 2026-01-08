Рейтинг@Mail.ru
В США запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 08.01.2026 (обновлено: 19:17 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/ssha-2066886049.html
В США запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России
В США запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России - РИА Новости, 08.01.2026
В США запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России
Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X раскритиковал заявление сенатора Линдси Грэма* о том, что в США готовится законопроект об... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T15:58:00+03:00
2026-01-08T19:17:00+03:00
россия
сша
китай
марк эпископос
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874763798_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_58aee236d49e1d4ddf80a4cc293c2363.jpg
https://ria.ru/20260108/niderlandy-2066878090.html
https://ria.ru/20260108/kitay-2066854598.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874763798_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_9273cf6b173187bfe35daae002fca3d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, марк эпископос, владимир путин, в мире
Россия, США, Китай, Марк Эпископос, Владимир Путин, В мире
В США запаниковали после угрозы Грэма* в адрес России

Эпископос: новые санкции против России обрушат экономику США

© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Josh Reynolds
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X раскритиковал заявление сенатора Линдси Грэма* о том, что в США готовится законопроект об усилении санкций против России.
«
"Этот законопроект угрожает Китаю и Индии экономической войной, если они не разорвут связи с Россией. Если мы это сделаем, это обрушит экономику США. Америка никогда не совершит экономического самоубийства таким образом", — написал он.
Здание посольства Нидерландов - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Нидерландах оценили призывы ввести санкции против США из-за Венесуэлы
Вчера, 14:46
Эксперт также предположил, что подобные высказывания могут быть блефом.
В прошлом году Грэм* внес в сенат проект новых рестрикций против Москвы. В нем предлагается ввести пошлины в 500 процентов на импорт из стран, которые закупают у России нефть, производные от нее продукты, газ и уран. Как передавало Bloomberg, законодатели не были готовы принять документ без одобрения президента. Трамп также утверждал, что перспективы законопроекта полностью зависят от его решения. В конце ноября сенаторы приостановили рассмотрение инициативы.
В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением, которое недружественные страны несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В МИД Китая ответили на слова сенатора Грэма* о санкциях против России
Вчера, 11:20
 
РоссияСШАКитайМарк ЭпископосВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала