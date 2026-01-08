FT: американские нефтяники хотят получить гарантии в Венесуэле

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американские нефтяные компании хотят получить серьезные юридические и финансовые гарантии от Вашингтона, прежде чем сделать крупные инвестиции в Венесуэлу, поскольку президент США Дональд Трамп призывает их поддержать его стремление к реформированию энергетических рынков, сообщает британская газета Американские нефтяные компании хотят получить серьезные юридические и финансовые гарантии от Вашингтона, прежде чем сделать крупные инвестиции в Венесуэлу, поскольку президент США Дональд Трамп призывает их поддержать его стремление к реформированию энергетических рынков, сообщает британская газета Financial Times

В среду министр энергетики США Крис Райт (Chris Wright) провел переговоры с руководителями ведущих энергетических компаний США в Майами , во время которых передал послание Трампа о том, что крупнейшие американские нефтяные группы должны вложить миллиарды долларов в пострадавшую энергетическую отрасль Венесуэлы , пишет газета.

Однако, как отмечает издание, план Трампа по возрождению нефтяного сектора латиноамериканской страны уже встретил скептицизм среди американских руководителей, которые заявили, что политические и юридические риски в сочетании с низкими ценами на нефть являются препятствиями, требующими государственной поддержки крупных проектов.

« "Для возвращения крупных игроков в Венесуэлу потребуются серьезные гарантии со стороны правительства и потребуется время, чтобы увидеть реальные инвестиции в страну и нарастить добычу", - цитирует FT высокопоставленного руководителя одной из крупных американских энергетических компаний.

Управляющий партнер инвестиционной группы TWG GlobalАмос Хохштейн (Amos Hochstein) подчеркнул, что инвестиции в Венесуэлу сопряжены с разнообразными рисками, а соучредитель энергетической инвестиционной группы Kimmeridge Нил Макмахон (Neil McMahon) отметил, что американским компаниям потребуются официальные финансовые гарантии от администрации, пишет издание.

Один из ведущих частных инвесторов, слова которого цитирует газета, заявил, что Венесуэла "рискованна для вложения средств, насколько вообще возможно", поэтому "правительству придется гарантировать безопасность частных инвестиций", так как без подобных гарантий "ни один инвестор или публичная компания, имеющая акционеров, не сможет вложить свой капитал в страну".