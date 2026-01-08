С НАТО будет покончено, если США заберут Гренландию, заявил Карлсон

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Консервативный американский журналист Такер Карлсон считает, что с НАТО будет покончено, как только США заберут себе Гренландию.
"С НАТО будет покончено, как только Соединенные Штаты заберут Гренландию, которая принадлежит другому члену НАТО. Какое тогда будет основание для сохранения НАТО?" - сказал он в своем видео, опубликованном в социальной сети Х.
По словам Карлсона, вся иллюзия относительно Североатлантического альянса рухнула за последние дни.
"Пора начать думать о следующем шаге", - добавил он.
В среду американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.