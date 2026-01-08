Рейтинг@Mail.ru
С НАТО будет покончено, если США заберут Гренландию, заявил Карлсон
06:55 08.01.2026
С НАТО будет покончено, если США заберут Гренландию, заявил Карлсон
С НАТО будет покончено, если США заберут Гренландию, заявил Карлсон - РИА Новости, 08.01.2026
С НАТО будет покончено, если США заберут Гренландию, заявил Карлсон
Консервативный американский журналист Такер Карлсон считает, что с НАТО будет покончено, как только США заберут себе Гренландию. РИА Новости, 08.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
такер карлсон
марко рубио
дональд трамп
нато
https://ria.ru/20251224/tramp-2064245916.html
https://ria.ru/20260108/vens-2066827605.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
в мире, гренландия, сша, дания, такер карлсон, марко рубио, дональд трамп, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Такер Карлсон, Марко Рубио, Дональд Трамп, НАТО, Удары США по Венесуэле
С НАТО будет покончено, если США заберут Гренландию, заявил Карлсон

Карлсон: с НАТО будет покончено, когда США заберут себе Гренландию

Город Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Консервативный американский журналист Такер Карлсон считает, что с НАТО будет покончено, как только США заберут себе Гренландию.
НАТО будет покончено, как только Соединенные Штаты заберут Гренландию, которая принадлежит другому члену НАТО. Какое тогда будет основание для сохранения НАТО?" - сказал он в своем видео, опубликованном в социальной сети Х.
По словам Карлсона, вся иллюзия относительно Североатлантического альянса рухнула за последние дни.
"Пора начать думать о следующем шаге", - добавил он.
В среду американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
В миреГренландияСШАДанияТакер КарлсонМарко РубиоДональд ТрампНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
Версия 2023.1 Beta
