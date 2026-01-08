https://ria.ru/20260108/ssha-2066829200.html
Вэнс рассказал о последствиях возможной победы демократов на выборах
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США приведет к попытке импичмента президенту США Дональду... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
сша
Вэнс: победа демократов приведет к попытке импичмента Трампу