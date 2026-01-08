Рейтинг@Mail.ru
Вэнс рассказал о последствиях возможной победы демократов на выборах - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/ssha-2066829200.html
Вэнс рассказал о последствиях возможной победы демократов на выборах
Вэнс рассказал о последствиях возможной победы демократов на выборах - РИА Новости, 08.01.2026
Вэнс рассказал о последствиях возможной победы демократов на выборах
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США приведет к попытке импичмента президенту США Дональду... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T05:17:00+03:00
2026-01-08T05:17:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_0:105:2862:1715_1920x0_80_0_0_358acac1a92cff31a917949461c0a5a5.jpg
https://ria.ru/20260106/tramp-2066655078.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ba8050ffb35e2c7512eebcbddb835fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Вэнс рассказал о последствиях возможной победы демократов на выборах

Вэнс: победа демократов приведет к попытке импичмента Трампу

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США приведет к попытке импичмента президенту США Дональду Трампу.
"Я уверен, что ему объявят импичмент", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос, будет ли Трампу объявлен импичмент в случае победы демократов.
В декабре 2025 года палата представителей США отклонила резолюцию конгрессмена-демократа Эла Грина о вынесении импичмента президенту Трампу за якобы злоупотребление президентскими полномочиями, угрозы в адрес членов Конгресса и судей.
Президент США Дональд Трамп выступает перед республиканцами Палаты представителей в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп заявил, что демократы найдут повод объявить ему импичмент
6 января, 19:35
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала