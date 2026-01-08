https://ria.ru/20260108/ssha-2066826500.html
Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы
Конгрессвумен Анна Паулина Луна сообщила, что получила разрешение госдепа США на визит четырех членов Госдумы РФ для мирных переговоров и других вопросов. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T04:17:00+03:00
россия
сша
государственный департамент сша
госдума рф
анна паулина луна
марко рубио
вашингтон (штат)
