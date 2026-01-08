Рейтинг@Mail.ru
Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 08.01.2026 (обновлено: 04:25 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/ssha-2066826500.html
Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы
Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы - РИА Новости, 08.01.2026
Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы
Конгрессвумен Анна Паулина Луна сообщила, что получила разрешение госдепа США на визит четырех членов Госдумы РФ для мирных переговоров и других вопросов. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T04:17:00+03:00
2026-01-08T04:25:00+03:00
россия
сша
государственный департамент сша
госдума рф
анна паулина луна
марко рубио
вашингтон (штат)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_323:45:2959:1528_1920x0_80_0_0_dc231c241fd639d16095d783cee036d6.jpg
https://ria.ru/20260108/velikobritaniya-2066820706.html
https://ria.ru/20260108/zapad-2066813949.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_420:50:2888:1901_1920x0_80_0_0_97380df8b49486c558b612b650a507aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, государственный департамент сша, госдума рф, анна паулина луна, марко рубио, вашингтон (штат), в мире
Россия, США, Государственный департамент США, Госдума РФ, Анна Паулина Луна, Марко Рубио, Вашингтон (штат), В мире
Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы

Луна получила разрешение Госдепа на визит депутатов Госдумы для переговоров

© AP Photo / Ted ShaffreyКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Ted Shaffrey
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна сообщила, что получила разрешение госдепа США на визит четырех членов Госдумы РФ для мирных переговоров и других вопросов.
"Я получила разрешение от государственного департамента США на приезд четырёх членов Государственной думы Российской Федерации для встречи с членами конгресса США по вопросам мирных переговоров и другим темам", - написала Луна в соцсети X.
Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Могут убить". В США назвали главного врага России
Вчера, 02:15
Луна поблагодарила госсекретаря Марко Рубио за помощь в этом вопросе.
"Мир всегда должен побеждать, а обсуждения должны вестись людьми с холодной головой", - добавила она.
"Направила этим членам (Госдумы - ред.) официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, позже в этом месяце", - написала она.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Считают недочеловеками". В США оценили возможности России
Вчера, 00:46
 
РоссияСШАГосударственный департамент СШАГосдума РФАнна Паулина ЛунаМарко РубиоВашингтон (штат)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала