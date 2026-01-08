Рейтинг@Mail.ru
Кубинский политолог объяснил, почему США хотят контролировать Венесуэлу
02:28 08.01.2026
Кубинский политолог объяснил, почему США хотят контролировать Венесуэлу
Кубинский политолог объяснил, почему США хотят контролировать Венесуэлу - РИА Новости, 08.01.2026
Кубинский политолог объяснил, почему США хотят контролировать Венесуэлу
США переживают процесс упадка своей гегемонии и одновременно сталкиваются с кризисом собственных нефтяных резервов, что объясняет их подлинные интересы в... РИА Новости, 08.01.2026
Кубинский политолог объяснил, почему США хотят контролировать Венесуэлу

ГАВАНА, 8 янв - РИА Новости. США переживают процесс упадка своей гегемонии и одновременно сталкиваются с кризисом собственных нефтяных резервов, что объясняет их подлинные интересы в отношении Венесуэлы, поделился мнением с РИА Новости кубинский исследователь, доктор политических наук и профессор Гаванского университета Абель Гонсалес Сантамария.
"Он уже даже открыто заявляет о своих истинных интересах в Венесуэле - это венесуэльская нефть… Мы находимся в цикле упадка американской гегемонии, и каждый раз, когда это происходит, одним из вариантов для них становится война, чтобы отвлечь внимание от внутреннего кризиса. В условиях кризиса нефтяных резервов они хотят иметь под рукой лёгкую нефть", - сказал Гонсалес.
Недавние заявления президента США Дональда Трампа о намерении контролировать венесуэльскую нефть и дальнейшие процессы в этой стране он охарактеризовал как очень опасные не только для Венесуэлы, но и для всей Латинской Америки и Карибского бассейна.
По мнению политолога, происходящее представляет собой "реальную угрозу для всей нашей Америки и даже для всего мира", поскольку США больше не обладают однополярной гегемонией, как в прошлые десятилетия, а другие державы не готовы подчиняться их воле.
Гонсалес Сантамария отметил, что Венесуэла уже имела соглашения с американской нефтяной компанией Chevron, однако Трамп стремится "откровенно присвоить" одни из крупнейших мировых нефтяных резервов, чтобы "продолжать строить свою мировую гегемонию" и противостоять другим державам, которые бросают ей вызов.
Собеседник агентства подчеркнул ключевую роль нефти в экономике, транспорте, технологиях и вооружениях, добавив, что после вооружённого вмешательства США рассчитывают получить "лёгкий доступ" не только к венесуэльской нефти, но и к другим природным ресурсам страны.
Борьба с наркотрафиком и заявления о существовании наркокартелей он назвал лишь предлогом, за которым скрывается военная агрессия, направленная на перераспределение ресурсов в условиях ослабления гегемона.
Трамп заявил после нападения, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой "до тех пор, пока не сможет провести безопасный, надлежащий и разумный переходный процесс".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
