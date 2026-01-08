Вэнс заявил, что танкер "Маринера" притворялся российским

"Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

МИД РФ заявил, что отслеживает сообщения о высадке военных США на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике и с учетом информации о россиянах среди членов его экипажа требует от Соединенных Штатов достойного обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.