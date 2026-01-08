Рейтинг@Mail.ru
Вэнс заявил, что танкер "Маринера" притворялся российским - РИА Новости, 08.01.2026
01:06 08.01.2026
Вэнс заявил, что танкер "Маринера" притворялся российским
Вэнс заявил, что танкер "Маринера" притворялся российским - РИА Новости, 08.01.2026
Вэнс заявил, что танкер "Маринера" притворялся российским
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный США танкер "Маринера" притворялся российским, чтобы обойти американские санкции. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T01:06:00+03:00
2026-01-08T01:06:00+03:00
в мире
сша
россия
северная атлантика
оон
нато
сша
россия
северная атлантика
в мире, сша, россия, северная атлантика, оон, нато
В мире, США, Россия, Северная Атлантика, ООН, НАТО
Вэнс заявил, что танкер "Маринера" притворялся российским

Вэнс: захваченный США танкер «Маринера» притворялся российским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный США танкер "Маринера" притворялся российским, чтобы обойти американские санкции.
"Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
МИД прокомментировал задержание американскими военными танкера "Маринера"
МИД прокомментировал задержание американскими военными танкера "Маринера"
Вчера, 19:03
В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике российский нефтетанкер "Маринера" за нарушение американского санкционного режима. Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" в открытом море противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
МИД РФ заявил, что отслеживает сообщения о высадке военных США на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике и с учетом информации о россиянах среди членов его экипажа требует от Соединенных Штатов достойного обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
Во вторник МИД РФ сообщал РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.
США намерены отдать под суд экипаж "Маринеры", заявил Белый дом
США намерены отдать под суд экипаж "Маринеры", заявил Белый дом
Вчера, 23:23
 
В миреСШАРоссияСеверная АтлантикаООННАТО
 
 
