https://ria.ru/20260108/ssha-2066816095.html
США вышли из 66 международных организаций
США вышли из 66 международных организаций - РИА Новости, 08.01.2026
США вышли из 66 международных организаций
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций, заявил Белый дом. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T01:04:00+03:00
2026-01-08T01:04:00+03:00
2026-01-08T01:08:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307645_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8468c55ca3485fe33badc2a9ae7c71d.jpg
https://ria.ru/20260107/tramp-2066809223.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307645_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76c77443df6c3c97d49f540bcc33ea6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп, оон
США, В мире, Дональд Трамп, ООН
США вышли из 66 международных организаций
Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций