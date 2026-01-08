Рейтинг@Mail.ru
01:04 08.01.2026 (обновлено: 01:08 08.01.2026)
США вышли из 66 международных организаций
США вышли из 66 международных организаций
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций, заявил Белый дом. РИА Новости, 08.01.2026
сша, в мире, дональд трамп, оон
США, В мире, Дональд Трамп, ООН
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций, заявил Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше не служат интересам Америки", - говорится в заявлении администрации.
Как уточняется в заявлении, меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам США прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН.
