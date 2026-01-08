Рейтинг@Mail.ru
00:17 08.01.2026 (обновлено: 01:30 08.01.2026)
Нацгвардию Миннесоты привели в повышенную готовность
Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что распорядился привести Национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности после того, как агент...
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Нацгвардию Миннесоты привели в повышенную готовность после убийства женщины ICE

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что распорядился привести Национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности после того, как агент Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) смертельно ранил женщину, участвовавшую в протесте против действий ведомства.
"Я отдал приказ о приведении Национальной гвардии Миннесоты в состояние повышенной готовности. У нас есть солдаты, проходящие подготовку и готовые к развертыванию в случае необходимости. Напоминаю, приказ о приведении в готовность — это предварительное уведомление для личного состава, и эти военнослужащие Национальной гвардии являются нашими (штата – ред.) военнослужащими (а не федеральными – ред.)", - сказал Уолц по время пресс-конференции, посвященной случившейся трагедии.
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Миннеаполисе служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться от них женщину
Вчера, 23:19
В среду помощница министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин сообщила в соцсети X, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшая была смертельно ранена.
На опубликованных в соцсетях видеозаписях инцидента видно, как женщина на внедорожнике перекрыла одну из улиц, препятствуя проезду служебных автомобилей иммиграционной полиции. Когда офицеры попытались вытащить ее из машины, она нажала на газ, после чего прозвучали три выстрела из пистолета офицера, находившегося непосредственно перед автомобилем. Затем внедорожник резко разогнался, потерял управление и врезался в припаркованные неподалеку машины.
Вскоре после инцидента местные СМИ сообщали о локальных протестах на месте ЧП: в полицию полетели снежки, был сожжен американский флаг. Полиция применила средства защиты, в том числе перцовые баллончики.
Трагедия произошла на следующий день после того, как глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион были направлены около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Трамп заявил о выводе нацгвардии из трех городов
1 января, 01:32
 
