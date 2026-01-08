Нацгвардию Миннесоты привели в повышенную готовность

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что распорядился привести Национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности после того, как агент Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) смертельно ранил женщину, участвовавшую в протесте против действий ведомства.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях инцидента видно, как женщина на внедорожнике перекрыла одну из улиц, препятствуя проезду служебных автомобилей иммиграционной полиции. Когда офицеры попытались вытащить ее из машины, она нажала на газ, после чего прозвучали три выстрела из пистолета офицера, находившегося непосредственно перед автомобилем. Затем внедорожник резко разогнался, потерял управление и врезался в припаркованные неподалеку машины.