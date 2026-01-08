Рейтинг@Mail.ru
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.01.2026 (обновлено: 08:04 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/ssha-2066805167.html
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь - РИА Новости, 08.01.2026
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь
К итогам саммита "коалиции желающих" и клоуна погорелого цирка публику готовили на высшем уровне: курсанты военных училищ драили ботинки и валторны, а... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T08:00:00+03:00
2026-01-08T08:04:00+03:00
аналитика
украина
сша
россия
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066791169_0:91:1536:955_1920x0_80_0_0_62e233b2f838fae382adc99606c6c8fd.jpg
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066677892.html
https://ria.ru/20260106/perevorot-2066493027.html
https://ria.ru/20260106/koalitsiya-2066494499.html
https://ria.ru/20260105/itogi-2066360637.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066791169_146:0:1511:1024_1920x0_80_0_0_dd489844a597c1fe99de2cfeaf3d65cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, сша, россия, нато, вооруженные силы украины
Аналитика, Украина, США, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины

США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
К итогам саммита "коалиции желающих" и клоуна погорелого цирка публику готовили на высшем уровне: курсанты военных училищ драили ботинки и валторны, а гендерно-инклюзивные чирлидерши перекрашивали помпоны в жовто-блакитные цвета.
В евровоздухе ощущался прилив незамутненной перемоги. Ну а как иначе? Все складывалось прямо по пунктикам:
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
  • так называемые лидеры Франции, Великобритании и Украины торжественно подписали декларацию о намерениях по будущему размещению "многонациональных сил на Украине" после завершения конфликта;
  • были тщательно согласованы механизмы мониторинга режима прекращения огня;
  • Стармер храбро заявил, что после прекращения огня Лондон с Парижем понастроят по Украине военных баз, где будут надежно охранять мир 30 тысяч натовских солдат, и даже направил по этому поводу запрос на голосование в британском парламенте;
  • Макрон на калькуляторе подсчитал точную итоговую численность ВСУ (700 тысяч человек) и пообещал, что у них будет все, чтобы "сдержать любую новую агрессию".
А главное — гарантии безопасности от стран "коалиции желающих" будут включать "связывающие обязательства", идентичные пятой статье устава НАТО, но только без формального членства Украины в альянсе.
Даже присутствовавшие на саммите представители США благодушно сообщили, что "соглашение практически согласовано".
Все, приехали: наливай, зови музыкантов.
Но во всем этом великолепии недоставало какой-то завершенности. Например, а как на такую сверкающую потужность среагирует Россия? По информации от The Wall Street Journal, приподнятое настроение "желающих" объяснялось тем, что американские представители выразили уверенность, что смогут "переубедить Кремль" дать свое согласие, хотя как конкретно они будут делать, было не совсем понятно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Запад отказался от военной победы над Россией. Теперь ставка — на переворот
6 января, 08:00
Впрочем, судя по всему, попытка переубедить все-таки была, но сразу после этого курсантов и чирлидерш отправили по домам. А что случилось?
По данным издания Politico, по каким-то причинам США от прямых гарантий безопасности для Украины отказались и подписывать ничего не стали. Мало того: стало известно, что из финального коммюнике были удалены конкретные детали об участии США, включая прямые обязательства по военной поддержке "многонациональных сил" на Украине.
Как сообщают очевидцы, "в то время как изначально предполагалось, что Вашингтон возьмет на себя обязательства в совместном заявлении о гарантиях безопасности, окончательная декларация в итоге была подписана только (самой) "коалицией желающих".
Есть мнение, что при попытке "убеждения" российская сторона не стала артачится и сказала "валяй". Запретить иностранным военным пересекать западную границу Украины мы не можем, мы — за свободу перемещения, свободу слова и самовыражения. Но, как мы изначально предупреждали, есть небольшое "но", то есть моменты, в том числе из-за которых и началась СВО.
В частности, Россия никогда не согласится:
  • на присутствие иностранных войск на территории Украины;
  • наличие внешнего контроля над ВСУ и украинским ВПК;
  • превращение Украины в плацдарм НАТО.
Присутствующие на территории Украины западные войска под любой легендой и в любой форме будут являться нашими законными целями. А так — конечно, без проблем.
И еще: если прекращение конфликта для западных подписантов автоматически означает развертывание войск НАТО сразу после прекращения огня, то причин останавливать боевые действия у нас ровно ноль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России
6 января, 08:00
И да, при усилении всей этой возни (включая радужные планы натовцев обустроиться в Одессе и Николаеве) список целей и задач СВО будет неминуемо расширен и углублен.
Судя по всему, добрые напутствия были услышаны. Но концерт с банкетом были оплачены, и надо было как-то объяснить, почему жених не явился на свадьбу.
Например, в Berliner Zeitung написали, что Вашингтон стал меньше концентрировать свое внимание на Киеве на фоне конфликта с Венесуэлой и что "на Украине усилилось ощущение стратегической неопределенности и страх того, что фокус Вашингтона все больше смещается от Киева к другим регионам мира".
А в EuroNews вообще пошли вразнос и совершенно отошли от линии партии: "Для Трампа мир на Украине не является самостоятельной целью, а лишь инструментом для нормализации отношений с Россией. <…> Трамп определенно готов пожертвовать значительной частью Украины. НАТО может продолжать существовать, но, поскольку Трамп видит Россию как партнера, а не угрозу, альянс на самом деле для него не так важен".
Не успев доесть селедку под французской шубой, Макрон сообщил телеканалу France 2, что он хочет поговорить с Путиным, причем разговор должен состояться "как можно скорее".
Что такое, винегрет пропадает? Так у нас свой, гран мерси.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Геополитическая история: с чем Россия вошла в 2026 год
5 января, 08:00
 
АналитикаУкраинаСШАРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала