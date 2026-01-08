Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала, как ВСУ заварили люки своим танкистам - РИА Новости, 08.01.2026
07:21 08.01.2026
Беженка рассказала, как ВСУ заварили люки своим танкистам
Беженка рассказала, как ВСУ заварили люки своим танкистам - РИА Новости, 08.01.2026
Беженка рассказала, как ВСУ заварили люки своим танкистам
Командование ВСУ в 2022 году распорядилось заварить люки танков с военными внутри перед их отправкой на передовую, рассказала РИА Новости беженка из поселка... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T07:21:00+03:00
2026-01-08T07:21:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
ямполь
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
ямполь
2026
в мире, россия, донецкая народная республика, ямполь, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Ямполь, Вооруженные силы Украины
Беженка рассказала, как ВСУ заварили люки своим танкистам

РИА Новости: ВСУ заварили люки своим танкистам, и те сгорели, когда их подбили

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Командование ВСУ в 2022 году распорядилось заварить люки танков с военными внутри перед их отправкой на передовую, рассказала РИА Новости беженка из поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР, пожелавшая сохранить анонимность.
"Когда они (бойцы ВС РФ - ред.) по этим танкам (ВСУ - ред.) ударили, как они (бойцы ВС РФ - ред.) говорили, те танкисты кричали: "Помогите". Они (бойцы ВС РФ - ред.) подбежали к этим танкам, а там (на танке ВСУ - ред.) были заваренные люки… и они (танкисты ВСУ - ред.) там живьем горели. И они (бойцы ВС РФ - ред.) их не смогли оттуда достать", - рассказала беженка.
В конце ноября 2025 года Минобороны РФ заявило об освобождении силами бойцов группировки "Запад" четырех населенных пунктов в ДНР: Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯмпольВооруженные силы Украины
 
 
