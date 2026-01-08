Беженка рассказала, как ВСУ заварили люки своим танкистам

ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Командование ВСУ в 2022 году распорядилось заварить люки танков с военными внутри перед их отправкой на передовую, рассказала РИА Новости беженка из поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР, пожелавшая сохранить анонимность.