Российские военные взяли в плен боевика полка ВСУ "Арей"
Боевик понесшего большие потери в Курской области националистического полка ВСУ "Арей" взят в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
курская область
россия
