08.01.2026
05:41 08.01.2026
Бурятия отправила очередную партию техсредств бойцам на СВО
Власти Бурятии отправили участвующим в спецоперации землякам ретрансляторы, камеры, микроконтроллеры на дроны, электростанции и квадрокоптеры со встроенной...
надежные люди
республика бурятия
донецкая народная республика
республика бурятия
донецкая народная республика
республика бурятия, донецкая народная республика
Надежные люди, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
УЛАН-УДЭ, 8 янв - РИА Новости. Власти Бурятии отправили участвующим в спецоперации землякам ретрансляторы, камеры, микроконтроллеры на дроны, электростанции и квадрокоптеры со встроенной тепловизионной камерой, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация "Содействие".
"На передовую отправлена партия ретрансляторов и квадрокоптеров со встроенной тепловизионной камерой. Также военные получили мини-камеры и микроконтроллеры, которые крепятся на дроны, и портативную электростанцию для подзаряда техники. За регулярную поставку современной техники военные земляки благодарят главу Бурятии Алексея Цыденова, правительство Республики и АНО "Содействие", - говорится в сообщении.
По распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года была создана АНО "Содействие" для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также организация ведет закупки материально-технических средств и сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Рязанская область направила бойцам СВО внедорожники, мотоцикл и системы РЭБ
9 октября 2025, 14:17
 
Надежные людиРеспублика БурятияДонецкая Народная Республика
 
 
