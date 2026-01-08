https://ria.ru/20260108/spetsoperatsiya-2066831325.html
Бурятия отправила очередную партию техсредств бойцам на СВО
08.01.2026
Бурятия отправила очередную партию техсредств бойцам на СВО
Власти Бурятии отправили участвующим в спецоперации землякам ретрансляторы, камеры, микроконтроллеры на дроны, электростанции и квадрокоптеры со встроенной... РИА Новости, 08.01.2026
УЛАН-УДЭ, 8 янв - РИА Новости. Власти Бурятии отправили участвующим в спецоперации землякам ретрансляторы, камеры, микроконтроллеры на дроны, электростанции и квадрокоптеры со встроенной тепловизионной камерой, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация "Содействие".
"На передовую отправлена партия ретрансляторов и квадрокоптеров со встроенной тепловизионной камерой. Также военные получили мини-камеры и микроконтроллеры, которые крепятся на дроны, и портативную электростанцию для подзаряда техники. За регулярную поставку современной техники военные земляки благодарят главу Бурятии Алексея Цыденова, правительство Республики и АНО "Содействие", - говорится в сообщении.
По распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года была создана АНО "Содействие" для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также организация ведет закупки материально-технических средств и сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.