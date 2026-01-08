https://ria.ru/20260108/spetsoperatsiya-2066818625.html
Российские военные нанесли удар по диверсантам ВСУ под Константиновкой
Российские военные нанесли удар по диверсантам ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 08.01.2026
Российские военные нанесли удар по диверсантам ВСУ под Константиновкой
Военнослужащие "Южной" группировки войск поразили диверсионно-разведывательную группу боевиков ВСУ на константиновском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2026
