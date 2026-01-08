Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удар по диверсантам ВСУ под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:46 08.01.2026
Российские военные нанесли удар по диверсантам ВСУ под Константиновкой
Военнослужащие "Южной" группировки войск поразили диверсионно-разведывательную группу боевиков ВСУ на константиновском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2026
2026
Российские военные нанесли удар по диверсантам ВСУ под Константиновкой

Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск поразили диверсионно-разведывательную группу боевиков ВСУ на константиновском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Мансур".
"Диверсионная группа в составе двух человек ВСУ выдвинулась в нашу сторону. Мы это заметили, сразу подняли дрон и отработали по цели. Противник пытался отстреливаться, но безуспешно — попасть по нам не смог", — сообщил "Мансур".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
