У юных спортсменов, заболевших в отеле в Сочи, выявили норовирус

"В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус II генотипа. Дети находятся под круглосуточным медицинскими наблюдением, получают необходимое лечение", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что вступившие в контакт с заболевшими, которые проживают в отеле, находятся под усиленным медицинским наблюдением, специалисты проводят необходимые лабораторные обследования. Подчеркивается, что новых заболевших среди контактных не выявлено.