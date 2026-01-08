У юных спортсменов, заболевших в отеле в Сочи, выявили норовирус

СОЧИ, 8 янв — РИА Новости. Норовирус II генотипа выявили у заболевших в отеле в Сочи детей, они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
В среду прокуратура Краснодарского края сообщала, что юные спортсмены, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко сообщал, что спортсменам поставлен предварительный диагноз "острый гастроэнтерит".
"В первые часы от момента выявления заболевших детей в лаборатории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю установлен возбудитель — норовирус II генотипа. Дети находятся под круглосуточным медицинскими наблюдением, получают необходимое лечение", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что вступившие в контакт с заболевшими, которые проживают в отеле, находятся под усиленным медицинским наблюдением, специалисты проводят необходимые лабораторные обследования. Подчеркивается, что новых заболевших среди контактных не выявлено.
Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия в отеле продолжаются.
