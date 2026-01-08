https://ria.ru/20260108/sng-2066841283.html
Генсек СНГ рассказал о развитии интеграции в военной сфере в Содружестве
Генсек СНГ рассказал о развитии интеграции в военной сфере в Содружестве - РИА Новости, 08.01.2026
Генсек СНГ рассказал о развитии интеграции в военной сфере в Содружестве
Интеграция в военной сфере в рамках Содружества Независимых Государств развивается по всем основным направлениям, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T08:39:00+03:00
2026-01-08T08:39:00+03:00
2026-01-08T08:39:00+03:00
в мире
сергей лебедев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603924783_0:235:3224:2048_1920x0_80_0_0_6d4966c5994608f04c0f2918e9208615.jpg
https://ria.ru/20260102/sng-2066023021.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603924783_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_19038e6d9ddfa9066bc989afdfa50e23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лебедев, снг
В мире, Сергей Лебедев, СНГ
Генсек СНГ рассказал о развитии интеграции в военной сфере в Содружестве
Лебедев: интеграция в военной сфере в СНГ развивается по всем направлениям