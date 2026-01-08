Рейтинг@Mail.ru
Генсек СНГ рассказал о развитии интеграции в военной сфере в Содружестве
08:39 08.01.2026
Генсек СНГ рассказал о развитии интеграции в военной сфере в Содружестве
Генсек СНГ рассказал о развитии интеграции в военной сфере в Содружестве

Заседание Совета Министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Архивное фото
МИНСК, 8 янв – РИА Новости. Интеграция в военной сфере в рамках Содружества Независимых Государств развивается по всем основным направлениям, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Интеграционные процессы в военной области развиваются на всех основных направлениях – от планирования до ведения конкретных боевых операций во время учений, совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, комплексных тренировок, учебно-методических сборов", - сказал он.

Генсек отметил, что основные цели военного сотрудничества государств СНГ на среднесрочную перспективу состоят в координации совместных усилий на приоритетных направлениях, способствующих укреплению национальных вооруженных сил, безопасному развитию Содружества.
"Концепцией военного сотрудничества до 2030 года предусматривается качественное совершенствование механизмов создания и развития совместных (объединенных) систем военного назначения. В частности, планируется обеспечивать развитие объединенной системы противовоздушной обороны, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки РХБ (радиационной, химической и биологической - ред.) обстановки, единой системы радиолокационного опознавания, единой геоинформационной системы военного назначения для вооруженных сил", - сообщил Лебедев.

Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Лебедев назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году
