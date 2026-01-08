Рейтинг@Mail.ru
В Германии из-за снежной бури отменили важные мероприятия с участием Мерца
15:21 08.01.2026
В Германии из-за снежной бури отменили важные мероприятия с участием Мерца
В Германии из-за снежной бури отменили важные мероприятия с участием Мерца
2026-01-08T15:21:00+03:00
2026-01-08T15:23:00+03:00
В Германии из-за снежной бури отменили важные мероприятия с участием Мерца

Последствия снегопада в Мюнхене
Последствия снегопада в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Последствия снегопада в Мюнхене. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил из-за обрушившегося на Германию сильного снегопада свое участие в важном партийном мероприятии, под угрозой срыва также оказался его визит в Индию, сообщает газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
На 9 января в Германии объявлено экстренное предупреждение в связи с приходом мощного шторма "Элли", который принесет сильные метели, снегопады и ледяной дождь. Неблагоприятные погодные условия также будут сохраняться в следующие несколько дней.
"Холод и снежная метель нарушают график канцлера и всех руководящих членов его партии (Христианско-демократического союза (ХДС) - ред.)", - говорится в материале.
По информации издания, партийное руководство ХДС в последний момент приняло решение об отмене запланированного на 9 и 10 января с участием Мерца ежегодного закрытого заседания федерального правления ХДС в Майнце, на котором должны были обсуждаться приоритеты и задачи партии на 2026 год.
Сообщается, что Мерц планировал отправиться в Майнц сразу после выступления на сегодняшнем закрытом заседании партнерской партии Христианско-социального союза (ХСС), которое с 6 января проходит в баварском монастыре Зеон.
Однако, как сообщила газете пресс-секретарь ХДС, мероприятие пришлось отменить из-за экстренных предупреждений о крайне неблагоприятных погодных условиях и связанной с этим опасной ситуацией на дорогах, а также объявлениями об отмене авиарейсов и поездов.
Под угрозой срыва из-за непогоды также оказался запланированный на утро 11 января вылет канцлера Мерца из Мюнхена на правительственном самолете в Индию, заключает Bild.
