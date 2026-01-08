Словакия будет оказывать Украине исключительно гумпомощь, заявил премьер

«

"Мы будем сосредоточены исключительно на гуманитарном и взаимовыгодном сотрудничестве между Украиной и Словакией… Если бы я поехал в Париж (на встречу "коалиции желающих" - ред.), то я должен был бы повторить то же самое: никаких солдат, никакого оружия, никакого военного кредита, хочу услышать слово "мир", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который в четверг находится в Братиславе с официальным визитом. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства Словакии в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).