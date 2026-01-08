Рейтинг@Mail.ru
Словакия будет оказывать Украине исключительно гумпомощь, заявил премьер - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/slovakija-2066901747.html
Словакия будет оказывать Украине исключительно гумпомощь, заявил премьер
Словакия будет оказывать Украине исключительно гумпомощь, заявил премьер - РИА Новости, 08.01.2026
Словакия будет оказывать Украине исключительно гумпомощь, заявил премьер
Словакия будет оказывать Украине помощь исключительно гуманитарного характера, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:51:00+03:00
2026-01-08T17:51:00+03:00
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
андрей бабиш
кир стармер
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066807520.html
https://ria.ru/20260107/velikobritanija-2066770745.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, андрей бабиш, кир стармер, facebook, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Андрей Бабиш, Кир Стармер, Facebook, Вооруженные силы Украины, НАТО
Словакия будет оказывать Украине исключительно гумпомощь, заявил премьер

Фицо: Словакия будет оказывать Украине исключительно гумпомощь

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Словакия будет оказывать Украине помощь исключительно гуманитарного характера, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
«

"Мы будем сосредоточены исключительно на гуманитарном и взаимовыгодном сотрудничестве между Украиной и Словакией… Если бы я поехал в Париж (на встречу "коалиции желающих" - ред.), то я должен был бы повторить то же самое: никаких солдат, никакого оружия, никакого военного кредита, хочу услышать слово "мир", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который в четверг находится в Братиславе с официальным визитом. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства Словакии в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Германии и Британии по Украине
7 января, 23:15
Премьер подтвердил, что единственное, к чему готова Словакия, - участие в мониторинге соблюдения возможного соглашения о мире на Украине как соседствующее с ней государство.
Фицо в среду заявил, что, пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Стармер назвал условие отправки британских войск на Украину
7 января, 17:12
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоАндрей БабишКир СтармерFacebookВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала