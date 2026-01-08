Словакия будет оказывать Украине исключительно гумпомощь, заявил премьер

БРАТИСЛАВА, 8 янв - РИА Новости. Словакия будет оказывать Украине помощь исключительно гуманитарного характера, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Мы будем сосредоточены исключительно на гуманитарном и взаимовыгодном сотрудничестве между Украиной и Словакией… Если бы я поехал в Париж (на встречу "коалиции желающих" - ред.), то я должен был бы повторить то же самое: никаких солдат, никакого оружия, никакого военного кредита, хочу услышать слово "мир", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который в четверг находится в Братиславе с официальным визитом. Трансляция пресс-конференции велась на официальной странице правительства Словакии в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер подтвердил, что единственное, к чему готова Словакия, - участие в мониторинге соблюдения возможного соглашения о мире на Украине как соседствующее с ней государство.
Фицо в среду заявил, что, пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
