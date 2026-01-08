Рейтинг@Mail.ru
Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС в Алеппо
11:52 08.01.2026 (обновлено: 13:33 08.01.2026)
Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС в Алеппо
Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС в Алеппо - РИА Новости, 08.01.2026
Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС в Алеппо
Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС/SDF в Алеппо, передает SANA. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T11:52:00+03:00
2026-01-08T13:33:00+03:00
Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС в Алеппо

SANA: сирийская армия ударит по СДС в Алеппо после начала комендантского часа

© AP Photo / Ghaith AlsayedСолдаты сирийской армии в Алеппо. 7 января 2026
Солдаты сирийской армии в Алеппо. 7 января 2026
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Солдаты сирийской армии в Алеппо. 7 января 2026
СТАМБУЛ, 8 янв — РИА Новости. Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС/SDF в Алеппо, передает SANA.
"С 13:30 объявляется комендантский час в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд в Алеппо. Призываем мирных жителей не приближаться к позициям SDF. Сирийская армия начнет операцию, целью которой станут позиции SDF в упомянутых районах, с 13:30", — привело госагентство заявление оперативного штаба.

Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Сирийская армия заблокировала курдские кварталы Алеппо
7 января, 17:18
В среду SANA передавало, что в курдских кварталах города возобновились столкновения после достигнутого во вторник перемирия. Согласно отчетам "Сирийских демократических сил" и Дамаска, число жертв возросло до 11, ранения получил 81 человек.
Официальные сирийские СМИ сообщали об эвакуации мирных граждан из кварталов, где идут бои, дома покинули уже более десяти тысяч человек.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года Шейх-Максуд и Ашрафия остались под контролем курдских формирований. В апреле 2025-го начался их вывод из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города.
Несмотря на официальное завершение вывода СДС, в районе Шейх-Максуда сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация остается напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами.
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эксперты РАН оценили вероятность возобновления гражданской войны в Сирии
7 января, 11:06
 
