Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС в Алеппо

Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС/SDF в Алеппо, передает SANA. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T11:52:00+03:00
2026-01-08T11:52:00+03:00
2026-01-08T13:33:00+03:00
в мире
алеппо
сирийские демократические силы
сирия
алеппо
сирия
в мире, алеппо, сирийские демократические силы, сирия
В мире, Алеппо, Сирийские демократические силы, Сирия
СТАМБУЛ, 8 янв — РИА Новости.
Сирийская армия анонсировала удары по позициям СДС/SDF
в Алеппо, передает
SANA.
«
"С 13:30 объявляется комендантский час в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд в Алеппо. Призываем мирных жителей не приближаться к позициям SDF. Сирийская армия начнет операцию, целью которой станут позиции SDF в упомянутых районах, с 13:30", — привело госагентство заявление оперативного штаба.
В среду SANA передавало, что в курдских кварталах города возобновились столкновения после достигнутого во вторник перемирия. Согласно отчетам "Сирийских демократических сил" и Дамаска, число жертв возросло до 11, ранения получил 81 человек.
Официальные сирийские СМИ сообщали об эвакуации мирных граждан из кварталов, где идут бои, дома покинули уже более десяти тысяч человек.
После смены власти в Сирии
в декабре 2024 года Шейх-Максуд и Ашрафия остались под контролем курдских формирований. В апреле 2025-го начался их вывод из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города.
Несмотря на официальное завершение вывода СДС, в районе Шейх-Максуда сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация остается напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами.