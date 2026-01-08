Рейтинг@Mail.ru
Крымчанину грозит штраф за салют в новогоднюю ночь - РИА Новости, 08.01.2026
18:36 08.01.2026
Крымчанину грозит штраф за салют в новогоднюю ночь
Жителю Джанкойского района Крыма грозит штраф за салют в новогоднюю ночь, мужчину привлекли к административной ответственности, сообщает МВД региона.
происшествия, республика крым, россия
Происшествия, Республика Крым, Россия
Празднование Нового года в городах России
Празднование Нового года в городах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Празднование Нового года в городах России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Жителю Джанкойского района Крыма грозит штраф за салют в новогоднюю ночь, мужчину привлекли к административной ответственности, сообщает МВД региона.
"В ходе проведенных проверочных мероприятий полицейскими оперативно был установлен 25-летний местный житель, который в новогоднюю ночь в поле вместе с гостями решил запустить салют", - говорится в сообщении.
В отношении жителя одного из посёлков Джанкойского района, по данным полиции, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
"Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей. Материалы направлены в суд", - говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что своими действиями молодой человек нарушил положения указа главы Крыма о запрете на использование пиротехники.
Заголовок открываемого материала