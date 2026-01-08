Сбербанк увидел снижение хищений у клиентов банков

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сбербанк видит снижение объемов мошеннических хищений у клиентов банков и ждет дальнейшего снижения в первой половине года благодаря новым законам, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"К сожалению, даже на фоне комплексных действий в стране полностью переломить тренд мошенничества по-прежнему не удалось. Однако, мы, как и МВД, к концу года видим тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян", - сказал он.