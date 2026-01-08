Рейтинг@Mail.ru
07:15 08.01.2026
Сбербанк увидел снижение хищений у клиентов банков
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сбербанк видит снижение объемов мошеннических хищений у клиентов банков и ждет дальнейшего снижения в первой половине года благодаря новым законам, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"К сожалению, даже на фоне комплексных действий в стране полностью переломить тренд мошенничества по-прежнему не удалось. Однако, мы, как и МВД, к концу года видим тренд на замедление и снижение объемов хищений у россиян", - сказал он.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Сбербанке рассказали о мощнейшей DDoS-атаке в 2025 году
5 января, 09:06
"При сохранении текущего уровня внимания к вопросам противодействия мошенничеству на всех уровнях - от законодателей до участников рынка - полагаю, что уже в первой половине 2026 года темпы снижения будут еще более существенными", - продолжил Кузнецов.
Зампред правления отметил, что 2025 год - это первый год, когда "система начала догонять преступников".
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Сбер" предложил БРИКС объединить усилия в сфере кибербезопасности
6 января, 06:09
 
ЭкономикаСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
