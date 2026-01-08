Трамп дал добро инициативе об усилении санкций против России, заявил Грэм*

В прошлом году Грэм* внес в сенат проект новых рестрикций. В нем предлагается ввести пошлины в 500 процентов на импорт из стран, которые закупают у России нефть, производные от нее продукты, природный газ и уран. Как передавало агентство Bloomberg, законодатели не были готовы принять документ без одобрения президента. Трамп также утверждал, что перспективы законопроекта полностью зависят от его собственного решения. В конце ноября сенаторы приостановили рассмотрение инициативы.