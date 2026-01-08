Трамп дал добро инициативе об усилении санкций против России, заявил Грэм*

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций против России, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм* в соцсети X.
"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом по целому ряду вопросов он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я в течение многих месяцев работал вместе с сенатором Ричардом Блументалем и многими другими", — написал он.
В прошлом году Грэм* внес в сенат проект новых рестрикций. В нем предлагается ввести пошлины в 500 процентов на импорт из стран, которые закупают у России нефть, производные от нее продукты, природный газ и уран. Как передавало агентство Bloomberg, законодатели не были готовы принять документ без одобрения президента. Трамп также утверждал, что перспективы законопроекта полностью зависят от его собственного решения. В конце ноября сенаторы приостановили рассмотрение инициативы.
Грэм* назвал решение американского лидера своевременным.
"Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть", — пояснил он.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
