Вернувшийся в Дубай самолет временно отстранили от полетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании UTair, летевший рейсом Дубай - Москва и вернувшийся в аэропорт вылета по техническим причинам, временно отстранен от полетов, ожидается прибытие резервного борта, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 8 января 2026 года воздушное судно авиакомпании UTair, выполнявшее рейс UT716 из Дубая в Москву, по технической причине вернулось в аэропорт вылета. Самолет временно отстранен от эксплуатации для обследования, рейс задержан до прибытия резервного борта", - говорится в сообщении.
Уральская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения требований безопасности полетов. Также ведомство взяло на контроль соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров.
Самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом UTA716 по маршруту Дубай - Москва, в четверг подал сигнал бедствия и кружил над Персидским заливом почти два часа, вырабатывая топливо, после чего благополучно совершил посадку в дубайском аэропорту "Аль-Мактум".
Справочная служба дубайского аэропорта "Аль-Мактум" подтвердила РИА Новости факт посадки борта UTair, самолет приземлился в 18.36 по местному времени (17.36 мск).
Авиакомпания Utair сообщила ранее, что воздушное судно, выполняющее рейс Дубай - Москва, готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета. В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам, угрозы безопасности полета не было.Позже Ространснадзор сообщил, что экипаж самолета принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за вибрации силовой установки.
В Генконсульстве России в Дубае рассказали РИА Новости, что отслеживают ситуацию с пассажирами и готовы предоставить содействие в случае необходимости.