Рейтинг@Mail.ru
Самолет, направлявшийся из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:43 08.01.2026 (обновлено: 17:53 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/samolet-2066900439.html
Самолет, направлявшийся из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета
Самолет, направлявшийся из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 08.01.2026
Самолет, направлявшийся из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом Дубай - Москва и вернувшийся в аэропорт вылета по техническим причинам, благополучно совершил посадку, следует из РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:43:00+03:00
2026-01-08T17:53:00+03:00
москва
дубай
туризм
ютэйр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059007_0:0:3308:1861_1920x0_80_0_0_e94e811e9e343ae84fb938844c216210.jpg
https://ria.ru/20251220/samolet-2063552270.html
москва
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059007_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_08e77f82e4ef21bcc8066fcb5c3d75b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, дубай, ютэйр
Москва, Дубай, Туризм, ЮТэйр
Самолет, направлявшийся из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета

Рейс UTair из Дубая в Москву вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет авиакомпании UTair
Пассажирский самолет авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет авиакомпании UTair . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 8 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом Дубай - Москва и вернувшийся в аэропорт вылета по техническим причинам, благополучно совершил посадку, следует из данных онлайн-сервиса Flightradar24.
Ранее рейс UTA716 подал сигнал бедствия и кружил над Персидским заливом.
Согласно данным онлайн-радара, самолет совершил посадку в аэропорту "Аль-Мактум" спустя почти два часа после вылета, в течение которых он кружил над Дубаем, вырабатывая топливо.
Справочная служба дубайского аэропорта "Аль-Мактум" подтвердила РИА Новости факт посадки борта UTair, самолет приземлился в 18.36 по местному времени (17.36 мск).
«
"Он приземлился в 18.36 в аэропорту DWC (Дубай, "Аль-Мактум" - ред.)", - сообщили в справочной службе на вопрос о статусе рейса UT716 из Дубая в Москву.
Авиакомпания Utair сообщила ранее, что воздушное судно, выполняющее рейс Дубай - Москва, готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета. В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам, угрозы безопасности полета не было.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Самолет Москва — Новокузнецк вернулся в аэропорт из-за поведения пассажирки
20 декабря 2025, 18:36
 
ТуризмМоскваДубайЮТэйр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала