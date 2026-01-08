Самолет, направлявшийся из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета

ДУБАЙ, 8 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом Дубай - Москва и вернувшийся в аэропорт вылета по техническим причинам, благополучно совершил посадку, следует из данных онлайн-сервиса Flightradar24.
Ранее рейс UTA716 подал сигнал бедствия и кружил над Персидским заливом.
Согласно данным онлайн-радара, самолет совершил посадку в аэропорту "Аль-Мактум" спустя почти два часа после вылета, в течение которых он кружил над Дубаем, вырабатывая топливо.
Справочная служба дубайского аэропорта "Аль-Мактум" подтвердила РИА Новости факт посадки борта UTair, самолет приземлился в 18.36 по местному времени (17.36 мск).
«
"Он приземлился в 18.36 в аэропорту DWC (Дубай, "Аль-Мактум" - ред.)", - сообщили в справочной службе на вопрос о статусе рейса UT716 из Дубая в Москву.
Авиакомпания Utair сообщила ранее, что воздушное судно, выполняющее рейс Дубай - Москва, готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета. В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам, угрозы безопасности полета не было.
