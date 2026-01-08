Рейтинг@Mail.ru
Рубио обсудил Венесуэлу с коллегами из G7 - РИА Новости, 08.01.2026
02:08 08.01.2026
Рубио обсудил Венесуэлу с коллегами из G7
Рубио обсудил Венесуэлу с коллегами из G7 - РИА Новости, 08.01.2026
Рубио обсудил Венесуэлу с коллегами из G7
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с коллегам из G7 важность передачи власти в Венесуэле после операции Штатов по захвату ее законного лидера Николаса Мадуро, РИА Новости, 08.01.2026
Рубио обсудил Венесуэлу с коллегами из G7

Рубио обсудил с коллегами из G7 важность передачи власти в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с коллегам из G7 важность передачи власти в Венесуэле после операции Штатов по захвату ее законного лидера Николаса Мадуро, сообщает госдеп.
"Лидеры (внешнеполитических ведомств – ред.) обсудили операции Соединенных Штатов по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне, арест Николаса Мадуро и необходимость обеспечения надлежащей и разумной передачи власти в Венесуэле", - говорится в релизе.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Рубио сыграл ключевую роль в подготовке операции в Венесуэле, пишут СМИ
6 января, 17:34
Кроме того, лидеры МИД "семерки" выразили поддержку продолжающимся переговорам по прекращению конфликта РФ и Украины, заявляет госдеп.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроСилия ФлоресМарко РубиоG7ООНУдары США по Венесуэле
 
 
