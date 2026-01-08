Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 08.01.2026
16:01 08.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России
На Западе сделали громкое заявление о России
в мире
владимир путин
нато
россия
в мире, владимир путин, нато, россия, вашингтон (штат)
В мире, Владимир Путин, НАТО, Россия, Вашингтон (штат)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Устьинского моста в Москве
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Журналист Томас Фази указал в соцсети X на лицемерную политику Европы в отношении России.

"Даже несмотря на то, что становится совершенно очевидным, что единственная военная угроза для Европы исходит из Вашингтона, европейские лидеры продолжают пресмыкаться перед Трампом, одновременно продолжая разжигать войну против мнимой российской угрозы. Безумие", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран.

По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Обсуждения
Заголовок открываемого материала