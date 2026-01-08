МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Журналист Томас Фази указал в соцсети X на лицемерную политику Европы в отношении России.
"Даже несмотря на то, что становится совершенно очевидным, что единственная военная угроза для Европы исходит из Вашингтона, европейские лидеры продолжают пресмыкаться перед Трампом, одновременно продолжая разжигать войну против мнимой российской угрозы. Безумие", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран.
По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
