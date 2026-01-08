Рейтинг@Mail.ru
В России ввели единую ставку НДФЛ для иноагентов
13:22 08.01.2026 (обновлено: 14:56 08.01.2026)
В России ввели единую ставку НДФЛ для иноагентов
В России ввели единую ставку НДФЛ для иноагентов
россия, госдума рф, экономика
Россия, Госдума РФ, Экономика
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Для людей, признанных в России иноагентами, с нового года ввели единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30 процентов, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Для лиц, признанных иностранными агентами, теперь действует единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 30%. Норма вступила в силу с 1 января 2026 года. Также иноагенты лишились ряда налоговых льгот", — говорится в заявлении.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, иностранные агенты не должны иметь никаких налоговых льгот. По его словам, они будут отчислять в бюджет налоги в большем размере.
Володин подчеркивал, что Госдума системно работает над мерами по защите суверенитета и безопасности России, в том числе от попыток вмешательства извне. Он напомнил, что в конце сессии депутаты одобрили в первом чтении проект о временных ограничениях для людей, скрывающихся от правосудия за пределами России.
