Венесуэла хочет диверсифицировать свой экспорт, заявила Родригес
04:05 08.01.2026 (обновлено: 04:37 08.01.2026)
Венесуэла хочет диверсифицировать свой экспорт, заявила Родригес
Венесуэла хочет диверсифицировать свой экспорт, заявила Родригес
в мире, венесуэла, делси родригес
В мире, Венесуэла, Делси Родригес
Венесуэла хочет диверсифицировать свой экспорт, заявила Родригес

Делси Родригес. Архивное фото
КАРАКАС, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла хочет диверсифицировать свой экспорт, а импортировать лишь те товары, что не производятся в стране, сообщила и.о. президента Дельси Родригес на встрече с депутатами.
"Мы думаем над тем, как превратить экономику в мотор развития страны... Экспорт нефти - это один из моторов экономики. Мы хотим диверсифицировать свой экспорт, и импортировать лишь то, что мы не производим в Венесуэле", - сказала она.
Родригес заявила, что Венесуэла открыта к соглашениям в энергетике
