Венесуэла хочет диверсифицировать свой экспорт, заявила Родригес
Венесуэла хочет диверсифицировать свой экспорт, заявила Родригес - РИА Новости, 08.01.2026
Венесуэла хочет диверсифицировать свой экспорт, заявила Родригес
Венесуэла хочет диверсифицировать свой экспорт, а импортировать лишь те товары, что не производятся в стране, сообщила и.о. президента Дельси Родригес
венесуэла
Венесуэла хочет диверсифицировать свой экспорт, заявила Родригес
Родригес: Венесуэла хочет импортировать те товары, что не производятся в стране
КАРАКАС, 8 янв - РИА Новости. Венесуэла хочет диверсифицировать свой экспорт, а импортировать лишь те товары, что не производятся в стране, сообщила и.о. президента Дельси Родригес на встрече с депутатами.
"Мы думаем над тем, как превратить экономику в мотор развития страны... Экспорт нефти - это один из моторов экономики. Мы хотим диверсифицировать свой экспорт, и импортировать лишь то, что мы не производим в Венесуэле", - сказала она.