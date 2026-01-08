https://ria.ru/20260108/reys-2066911303.html
Рейс из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за вибрации силовой установки
Рейс из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за вибрации силовой установки
Экипаж рейса UTA716 авиакомпании UTair, летевшего из Дубая в Москву, принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за вибрации силовой установки, сообщил... РИА Новости, 08.01.2026
дубай
москва
ютэйр
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
происшествия
дубай
москва
Рейс из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за вибрации силовой установки
Рейс Utair вернулся в аэропорт Дубая из-за вибрации силовой установки