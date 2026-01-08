Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания рассказала о состоянии пассажиров рейса, вернувшегося в Дубай
17:58 08.01.2026
Авиакомпания рассказала о состоянии пассажиров рейса, вернувшегося в Дубай
Авиакомпания рассказала о состоянии пассажиров рейса, вернувшегося в Дубай
2026-01-08T17:58:00+03:00
2026-01-08T17:58:00+03:00
дубай, москва, ютэйр, происшествия
Дубай, Москва, ЮТэйр, Происшествия
Авиакомпания рассказала о состоянии пассажиров рейса, вернувшегося в Дубай

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании UTair благополучно приземлился в Дубае, с пассажирами и экипажем все в порядке, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Воздушное судно благополучно приземлилось в 18.37 по местному времени (в 17.37 мск). С пассажирами и членами экипажа всё в порядке", - говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания сообщала, что воздушное судно, выполняющее рейс Дубай - Москва, готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета. В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам, угрозы безопасности полета не было.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Самолет Москва — Новокузнецк вернулся в аэропорт из-за поведения пассажирки
20 декабря 2025, 18:36
 
ДубайМоскваЮТэйрПроисшествия
 
 
