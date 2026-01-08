https://ria.ru/20260108/reys-2066902969.html
Авиакомпания рассказала о состоянии пассажиров рейса, вернувшегося в Дубай
Самолет авиакомпании UTair благополучно приземлился в Дубае, с пассажирами и экипажем все в порядке, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 08.01.2026
дубай, москва, ютэйр, происшествия
