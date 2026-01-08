https://ria.ru/20260108/reys-2066866924.html
Количество задержанных рейсов в аэропорту Сочи сократилось до 12
Количество задержанных рейсов на вылет в аэропорту Сочи сократилось с 20 до 12, аэропорт работает штатно, сообщили в сочинской авиагавани. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T13:16:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сочи
Новости
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
