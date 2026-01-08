США обсуждают выплаты гренландцам ради их отделения от Дании, пишет Reuters

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты могут начать предоставлять выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании, пишет Соединенные Штаты могут начать предоставлять выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании, пишет Reuters

« "Американские чиновники обсуждали отправку крупных сумм гренландцам в рамках своих попыток убедить их отделиться от Дании и потенциально присоединиться к США", — говорится в публикации со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о суммах от десяти до ста тысяч долларов на человека. Отмечается, что, хотя эта идея не нова, в последние дни Вашингтон стал рассматривать ее более серьезно.

Сегодня мэр столицы автономной датской территории Аваарак Ольсен заявила, что к гренландцам относятся не как к гражданам, а как к товару на продажу. Она добавила, что жители острова хотят избавиться от этого чувства. Политик также напомнила, что Гренландия уже многие годы пытается добиться независимости.

Во вторник агентство Reuters сообщало, что американская администрация обсуждает несколько вариантов приобретения Гренландии , в том числе с использованием вооруженных сил. При этом госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора с французским коллегой заявил, что американцы не планируют туда вторгаться.

Притязания США

В воскресенье Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что Штаты нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. По словам пресс-секретаря Каролин Левитт , остров нужен Вашингтону для большего контроля над Арктикой , а также для сдерживания России Китая в этом регионе.

За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".

Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети

В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.

Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.