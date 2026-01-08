Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о скрытой смертельной угрозе в повседневных продуктах - РИА Новости, 08.01.2026
22:41 08.01.2026
Ученые рассказали о скрытой смертельной угрозе в повседневных продуктах
Ученые рассказали о скрытой смертельной угрозе в повседневных продуктах
Ученые из Франции обнаружили связь между популярными пищевыми добавками и риском развития различных видов рака, пишет Daily Mail. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:41:00+03:00
2026-01-08T22:41:00+03:00
Ученые рассказали о скрытой смертельной угрозе в повседневных продуктах

DM: часто используемые пищевые добавки и консерванты повышают риск рака

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Ученые из Франции обнаружили связь между популярными пищевыми добавками и риском развития различных видов рака, пишет Daily Mail.
"Исследователи проанализировали данные более чем ста тысяч участников, средний возраст которых составлял 42 года, при этом 80 процентов из них были женщинами. Ученые рассчитали, сколько консервантов употребляли добровольцы с помощью дневников питания, которые те вели ежедневно в течение семи с половиной лет", — говорится в публикации.
Девушка с измерительной лентой - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Ученые назвали популярную диету, повышающую риск развития рака
5 января, 22:19
В конце периода наблюдения у четырех тысяч испытуемых были зафиксированы различные виды рака, чаще всего встречался рак груди, простаты и колоректальный рак, пишет издание.
По данным СМИ, среди опасных добавок оказались сорбат калия, дисульфит калия, нитрит натрия, нитрат калия, уксусная кислота и эриторбат натрия.
Нитрит натрия, который часто используется в мясных продуктах, был связан с увеличением риска рака простаты на 32%. Сульфиты и ацетаты увеличивали общий риск развития рака, а также влияли на риск рака молочной железы.
Все эти добавки используются в повседневных продуктах, например в обработанных мясных изделиях, соусах или даже зубной пасте, пишет Daily Mail.
Ученые призвали потребителей выбирать свежие и минимально переработанные продукты для снижения потенциальных рисков для здоровья.
Продажа мандаринов на границе России и Абхазии в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ: россиянка чуть не умерла из-за популярного новогоднего продукта
Вчера, 19:36
 
ФранцияЗдоровьеПроисшествияРак
 
 
