Дело осужденного экс-менеджера Пыльского связано с поставкой дронов
Дело экс-менеджера ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского связано с поставкой в армию 100 дронов, говорится в материалах, которые имеются в РИА Новости, 08.01.2026
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дело экс-менеджера ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского связано с поставкой в армию 100 дронов, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Во исполнение государственного контракта… заключил договор на поставку товара с ООО "Сибирская навигационная компания" в лице менеджера коммерческого отдела Пыльского, выступающего в качестве поставщика… Приложением к договору поставки… установлены наименование поставляемой продукции – комплекс беспилотных аппаратов, количество товара - 100 штук… общая сумма (с НДС) - 163,91 миллиона рублей", - говорится в документе.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что суд признал Пыльского виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил его к 1 году 9 месяцам колонии общего режима. Суд установил, что в 2022 году ООО "Сибирская навигационная компания" в рамках госконтракта привлекалось в качестве субподрядчика на поставку автоматизированной механической техники. В 2022 году Пыльский организовал поставку техники, не соответствующей условиям договора, тем самым совершив хищение 164 миллионов рублей. Пыльский полностью возместил ущерб, но вину в суде не признал.