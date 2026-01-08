Дело осужденного экс-менеджера Пыльского связано с поставкой дронов

"Во исполнение государственного контракта… заключил договор на поставку товара с ООО "Сибирская навигационная компания" в лице менеджера коммерческого отдела Пыльского, выступающего в качестве поставщика… Приложением к договору поставки… установлены наименование поставляемой продукции – комплекс беспилотных аппаратов, количество товара - 100 штук… общая сумма (с НДС) - 163,91 миллиона рублей", - говорится в документе.

Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что суд признал Пыльского виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил его к 1 году 9 месяцам колонии общего режима. Суд установил, что в 2022 году ООО "Сибирская навигационная компания" в рамках госконтракта привлекалось в качестве субподрядчика на поставку автоматизированной механической техники. В 2022 году Пыльский организовал поставку техники, не соответствующей условиям договора, тем самым совершив хищение 164 миллионов рублей. Пыльский полностью возместил ущерб, но вину в суде не признал.