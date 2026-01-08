Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 08.01.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
азовское море
россия
республика крым
азовское море
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
безопасность, россия, республика крым, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Азовское море
Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников

Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 7 января текущего года до 7.00 мск 8 января текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА – над территорией Республики Крым, 13 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 12 БПЛА – над акваторией Черного моря, 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА – над территорией Ростовской области, пять БПЛА – над территорией Орловской области, по два БПЛА – над территориями Курской и Волгоградской областей и один БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
