Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ПВО ночью сбила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 7 января текущего года до 7.00 мск 8 января текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА – над территорией Республики Крым, 13 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 12 БПЛА – над акваторией Черного моря, 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА – над территорией Ростовской области, пять БПЛА – над территорией Орловской области, по два БПЛА – над территориями Курской и Волгоградской областей и один БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
