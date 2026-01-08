В статье отмечается, что, когда Москва предложила зафиксировать на бумаге обязательства о ненападении, вся штаб-квартира НАТО погрузилась в тишину. Издание пишет, что если альянс заключит соглашение, то так называемая агрессия со стороны России будет переоценена, а необходимость расширения на восток и увеличения военных расходов до пяти процентов ВВП будет поставлена европейцами под сомнение.



В конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова в письменном виде оформить отсутствие агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, Москва остается открытой для диалога. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что такое соглашение может быть заключено только на взаимной основе.