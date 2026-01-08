В Приморье объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 8 янв - РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега и штормового ветра в Приморье 10-11 января, сообщает правительство региона.
"Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на последние выходные дни. Днём 10 и ночью 11 января во Владивостоке и на значительной территории края ожидается сильный снег до 19 миллиметров за 12 часов, а на юге и востоке местами очень сильный снег с количеством осадков в 20 миллиметров", - говорится в сообщении.
Прогнозируется налипание мокрого снега и гололёд, в отдельных районах метель при ветре 15-20 метра в секунду, на побережье порывами до 30 метров в секунду.
