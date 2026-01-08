https://ria.ru/20260108/pridnestrove-2066904926.html
В Приднестровье мужчина выжил, упав с пятого этажа
В Приднестровье мужчина выжил, упав с пятого этажа - РИА Новости, 08.01.2026
В Приднестровье мужчина выжил, упав с пятого этажа
Тридцатилетний мужчина выжил, упав с балкона пятого этажа дома в приднестровских Дубоссарах – таким образом он пытался выбраться из запертой квартиры, где... РИА Новости, 08.01.2026
приднестровская молдавская республика
в мире
приднестровская молдавская республика
ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости.
Тридцатилетний мужчина выжил, упав с балкона пятого этажа дома в приднестровских Дубоссарах – таким образом он пытался выбраться из запертой квартиры, где выпивал с друзьями, сообщил
в четверг пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики.
"В Дубоссарах 6 января 30-летний мужчина упал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже одного из жилых домов. В тот вечер он находился в гостях, отдыхал с компанией молодых людей. По словам участников застолья, изрядно выпив, все разошлись по комнатам и уснули. Как именно произошёл несчастный случай - никто толком пояснить не смог", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, мужчина не смог выйти из запертой на ключ квартиры, попытался выбраться через балкон и сорвался вниз. Пострадавшего госпитализировали в больницу с открытым переломом обеих костей левой голени. Сейчас он находится под наблюдением врачей, уточнил пресс-центр МВД.
Правоохранители проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.