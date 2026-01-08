В Приднестровье мужчина выжил, упав с пятого этажа

"В Дубоссарах 6 января 30-летний мужчина упал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже одного из жилых домов. В тот вечер он находился в гостях, отдыхал с компанией молодых людей. По словам участников застолья, изрядно выпив, все разошлись по комнатам и уснули. Как именно произошёл несчастный случай - никто толком пояснить не смог", - говорится в сообщении.