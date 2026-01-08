Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 08.01.2026
13:03 08.01.2026
В Приангарье четыре человека погибли в ДТП
В Приангарье четыре человека погибли в ДТП
происшествия, усольский район (пермский край), усолье-сибирское, гибдд мвд рф
Происшествия, Усольский район (Пермский край), Усолье-Сибирское, ГИБДД МВД РФ
В Приангарье четыре человека погибли в ДТП

© Фото : Иркутская областная прокуратураЛиквидация последствий ДТП с участием внедорожника и большегруза в Приангарье
Ликвидация последствий ДТП с участием внедорожника и большегруза в Приангарье
ИРКУТСК, 8 янв - РИА Новости. При столкновении внедорожника и большегруза в Приангарье погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще два человека доставлены в медучреждения, сообщила Иркутская областная прокуратура.
На 1795-м километре автотрассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Новомальтинск в Усольском районе столкнулись автомобиль Tank 300 и большегруз. Обе машины после столкновения загорелись.
"В результате ДТП погибли двое детей - девочка 2016 г.р., ее брат 2019 г.р., водитель и его супруга, находившиеся во внедорожнике. Их третий ребенок - 13-летний подросток - госпитализирован в медицинское учреждение, за его состоянием следят врачи. Водитель большегруза доставлен в травмпункт", - говорится в сообщении.
Причины и условия произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. На место происшествия выехал заместитель прокурора города Усолье-Сибирское.
По данным ГАИ, в настоящее время дорожное движение на 1795-м километре трассы "Сибирь" в связи с ДТП ограничено. Объезд места происшествия осуществляется через село Мальта.
