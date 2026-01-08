https://ria.ru/20260108/pozhar-2066935996.html
При пожаре в Калининграде сотрудники МЧС спасли 50 котов и собаку
При пожаре в Калининграде сотрудники МЧС спасли 50 котов и собаку - РИА Новости, 08.01.2026
При пожаре в Калининграде сотрудники МЧС спасли 50 котов и собаку
Сотрудники МЧС России при пожаре в Калининграде спасли 50 котов и собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T23:35:00+03:00
2026-01-08T23:35:00+03:00
2026-01-08T23:36:00+03:00
хорошие новости
происшествия
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565043150_0:407:960:947_1920x0_80_0_0_040ceb04b0bc5f38c554bd9b6506675c.jpg
https://ria.ru/20260108/vladivostok-2066833686.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565043150_0:161:960:881_1920x0_80_0_0_a9e8bcc3c3b5ae5549c847f830ddca72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Калининграде сотрудники МЧС спасли 50 котов и собаку
РИА Новости: при пожаре в Калининграде сотрудники МЧС спасли 50 котов и собаку