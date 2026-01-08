Рейтинг@Mail.ru
23:35 08.01.2026
При пожаре в Калининграде сотрудники МЧС спасли 50 котов и собаку
При пожаре в Калининграде сотрудники МЧС спасли 50 котов и собаку
КАЛИНИНГРАД, 8 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС России при пожаре в Калининграде спасли 50 котов и собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.
По информации МЧС, в частном одноэтажном доме довоенной постройки на улице Ангарской в Калининграде на печи горела ветошь. В результате возгорания повреждено потолочное перекрытие.
"Прибывшие огнеборцы спасли из здания 50 котов и одну собаку и ликвидировали возгорание. Это не приют, хозяйка "кошатница", очень любит котов", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что причину пожара устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.
Сотрудники МЧС спасли 42 человека на пожаре во Владивостоке
Вчера, 06:21
 
