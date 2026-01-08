При пожаре в Калининграде сотрудники МЧС спасли 50 котов и собаку

КАЛИНИНГРАД, 8 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС России при пожаре в Калининграде спасли 50 котов и собаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Прибывшие огнеборцы спасли из здания 50 котов и одну собаку и ликвидировали возгорание. Это не приют, хозяйка "кошатница", очень любит котов", - сказали в пресс-службе.