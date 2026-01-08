Рейтинг@Mail.ru
Сикорский призвал США раскрыть позицию конгресса по вторжению в Венесуэлу - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/polsha-2066883560.html
Сикорский призвал США раскрыть позицию конгресса по вторжению в Венесуэлу
Сикорский призвал США раскрыть позицию конгресса по вторжению в Венесуэлу - РИА Новости, 08.01.2026
Сикорский призвал США раскрыть позицию конгресса по вторжению в Венесуэлу
Польша хотела бы знать позицию конгресса США по американской атаке на Венесуэлу, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T15:36:00+03:00
2026-01-08T15:36:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
польша
николас мадуро
радослав сикорский
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg
https://ria.ru/20260108/tramp-2066823085.html
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066853392.html
сша
венесуэла
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f301caa339d3ffa24b041b725f71d80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, польша, николас мадуро, радослав сикорский, силия флорес, оон
В мире, США, Венесуэла, Польша, Николас Мадуро, Радослав Сикорский, Силия Флорес, ООН
Сикорский призвал США раскрыть позицию конгресса по вторжению в Венесуэлу

Сикорский: Польша хотела бы знать позицию конгресса США по вторжению в Венесуэлу

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 8 янв - РИА Новости. Польша хотела бы знать позицию конгресса США по американской атаке на Венесуэлу, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Глава польского МИД отметил, что военное вмешательство американских сил на территории других стран регулируется конституцией США.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Опрос показал, как американцы оценивают операцию в Венесуэле
Вчера, 02:54
"Здесь мы входим в конституцию Соединенных Штатов. Там действует акт, который дает президенту право на вооруженное вмешательство, если я не ошибаюсь, на 60 дней. В то же время речь идет о территории США. Здесь же конгресс уже может что-то сказать и должен сказать. Я бы хотел знать, какова позиция конгресса. Мы пока имеем голоса единичных сенаторов или конгрессменов", - сказал Сикорский.
Он добавил, что это "важный вопрос для трансатлантических отношений, который будет решать не только исполнительная власть".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой
Вчера, 11:02
 
В миреСШАВенесуэлаПольшаНиколас МадуроРадослав СикорскийСилия ФлоресООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала