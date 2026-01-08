Сикорский призвал США раскрыть позицию конгресса по вторжению в Венесуэлу

ВАРШАВА, 8 янв - РИА Новости. Польша хотела бы знать позицию конгресса США по американской атаке на Венесуэлу, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он добавил, что это "важный вопрос для трансатлантических отношений, который будет решать не только исполнительная власть".