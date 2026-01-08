Сикорский призвал США раскрыть позицию конгресса по вторжению в Венесуэлу

ВАРШАВА, 8 янв - РИА Новости. Польша хотела бы знать позицию конгресса США по американской атаке на Венесуэлу, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Глава польского МИД отметил, что военное вмешательство американских сил на территории других стран регулируется конституцией США.
"Здесь мы входим в конституцию Соединенных Штатов. Там действует акт, который дает президенту право на вооруженное вмешательство, если я не ошибаюсь, на 60 дней. В то же время речь идет о территории США. Здесь же конгресс уже может что-то сказать и должен сказать. Я бы хотел знать, какова позиция конгресса. Мы пока имеем голоса единичных сенаторов или конгрессменов", - сказал Сикорский.
Он добавил, что это "важный вопрос для трансатлантических отношений, который будет решать не только исполнительная власть".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.