Рейтинг@Mail.ru
Украина переносит часть производства дронов в Польшу, заявил Сикорский - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 08.01.2026 (обновлено: 15:45 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/polsha-2066872750.html
Украина переносит часть производства дронов в Польшу, заявил Сикорский
Украина переносит часть производства дронов в Польшу, заявил Сикорский - РИА Новости, 08.01.2026
Украина переносит часть производства дронов в Польшу, заявил Сикорский
Украина переносит часть своего производства дронов в Польшу, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T14:00:00+03:00
2026-01-08T15:45:00+03:00
в мире
украина
польша
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973679952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb0b390d79b0abbb7056640b0896828f.jpg
https://ria.ru/20260108/polsha-2066815198.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973679952_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0487be69061e7591f3d9237980299067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, радослав сикорский
В мире, Украина, Польша, Радослав Сикорский
Украина переносит часть производства дронов в Польшу, заявил Сикорский

Сикорский: Украина переносит часть производства дронов в Польшу

© AP Photo / Mark SchiefelbeinРадослав Сикорский
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 8 янв — РИА Новости. Украина переносит часть своего производства дронов в Польшу, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский.
"Мы внесли свой вклад в закупку американского оружия для Украины. Сейчас мы находимся на этапе 48-й поставки военной техники. Украина отвечает взаимностью, перенося часть своего производства дронов и ракет в Польшу", — сказал Сикорский в интервью, опубликованном в Telegram-канале Clash Report.
В Минобороны России в четверг сообщили, что ВС России нанесли поражение цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия на Украине.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Сикорский не возражает против переброски в Польшу немецких войск
Вчера, 00:59
 
В миреУкраинаПольшаРадослав Сикорский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала