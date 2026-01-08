Рейтинг@Mail.ru
Сикорский не возражает против переброски в Польшу немецких войск - РИА Новости, 08.01.2026
00:59 08.01.2026
Сикорский не возражает против переброски в Польшу немецких войск
Сикорский не возражает против переброски в Польшу немецких войск
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позитивно отреагировал на идею размещения на территории республики вблизи украинской границы немецких войск.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Сикорский не возражает против переброски в Польшу немецких войск

Сикорский одобряет переброску в Польшу немецких войск в рамках гарантий Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позитивно отреагировал на идею размещения на территории республики вблизи украинской границы немецких войск.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во вторник по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже о том, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на прилегающей к украинской территории НАТО.
"В принципе, пребывание наших немецких союзников в Польше не будет чем-то новым", - сказал Сикорский журналистам, пояснив, что немецкие подразделения уже давно дислоцируются на территории страны в рамках миссий НАТО - например, защищая воздушное пространство над аэродромом в Ясенке, который является хабом по поставкам Украине западной военной помощи.
При этом он отметил, что Германия - не единственная страна, которая рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в Польше. "Различные страны уже заявили о желании находиться в какой-то подготовительной формуле в Польше – это Норвегия, Франция. Это будут детали для обсуждения между нашими генштабами", - сказал глава польского МИД.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее назвал гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых "многонациональных сил" для их развертывания на территории Украины в рамках обсуждаемых для нее западными странами гарантий безопасности.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
