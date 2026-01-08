Рейтинг@Mail.ru
Wildberries назвал самую дорогую покупку на маркетплейсе в 2025 году
13:12 08.01.2026 (обновлено: 20:17 08.01.2026)
Wildberries назвал самую дорогую покупку на маркетплейсе в 2025 году
Самым дорогим товаром, приобретенным на Wildberries в 2025 году, стала квартира за 11 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 08.01.2026
москва, московская область (подмосковье), wildberries, экономика
Москва, Московская область (Подмосковье), Wildberries, Экономика
Wildberries назвал самую дорогую покупку на маркетплейсе в 2025 году

Самой крупной покупкой на Wildberries стала квартира за 11 млн рублей

В пункте выдачи заказов Wildberries
В пункте выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Самым дорогим товаром, приобретенным на Wildberries в 2025 году, стала квартира за 11 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в компании.
"РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) составила список самых дорогих покупок на маркетплейсе в 2025 году. Из всех сделок, совершенных с помощью Wildberries в том числе как витрины, самой крупной стало приобретение квартиры в Москве стоимостью 11 миллионов рублей от группы "Самолет" через раздел "Новостройки", запущенный на маркетплейсе минувшим летом", — сказали в компании.
Исследование показало, сколько россиян не покупает товары на маркетплейсах
13 августа 2025, 04:11
Исследование показало, сколько россиян не покупает товары на маркетплейсах
13 августа 2025, 04:11
Автомобили также вошли в перечень категорией дорогостоящих покупок на маркетплейсе. Если в 2024 году в топе были марки Jaecoo, то по итогам минувшего года фавориты изменились. В топ самых дорогих моделей попали Changan UNI-K в комплектации Tech почти за 4,3 миллиона рублей, Changan CS95 за 4,25 миллиона рублей, купленные в Москве, и компактный кроссовер Volkswagen Tharu, приобретенный в Подмосковье также за 4,25 миллиона рублей.
Кроме того, в список самых дорогих товаров вошли автомобили Geely Atlas в комплектации Flagship Sport за 3,95 миллиона рублей, Haval Dargo в версии Tech Plus за 3,549 миллиона рублей, Knewstar 001 в комплектации Luxury за 3,42 миллиона рублей.
"Среди других категорий самыми дорогими покупками года на Wildberries стали квадроцикл для взрослых Segway AT10 LXW MUD (1 299 999 рублей), серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM (997 488 рублей), 3D-сканер AutoScan-DS-EX (982 638 рублей), приобретенные в Подмосковье, а также колесный погрузчик с бортовым поворотом XT26-7 (799 999 рублей)", — отметили в РВБ.

Также на маркетплейсе в прошлом году купили шубу из натуральной норки почти за 800 тысяч рублей, лодочный мотор за 750 тысяч рублей, а также квадроцикл, трактор, MacBook Pro 14 M3 Max и кольцо-печатку из белого золота с бриллиантами и сапфиром.
Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит
10 февраля 2025, 05:35
Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит
10 февраля 2025, 05:35
 
