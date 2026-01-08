https://ria.ru/20260108/poezda-2066871357.html
Число поездов "Таврия", задерживающихся в пути, сократилось до пяти
2026-01-08T13:53:00+03:00
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Пять пассажирских поездов "Таврия" из Крыма в города материковой части России, по последним данным, задерживаются в пути следования, сообщила
компания "Гранд Сервис Экспресс".
«
"В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия". Информация на 13.00 мск", - говорится в сообщении.
По данным компании, все пять задержанных составов следуют из Крыма
, в том числе поезд №328С "Симферополь - Кисловодск" отправлением 7 января задерживается на 5 часов, а №078С "Симферополь - Санкт-Петербург" отправлением 7 января задерживается на 5,5 часов.
"№092С "Севастополь – Москва" отправлением 7 января задерживается на 6 часов, №098С "Симферополь - Москва" отправлением 8 января задерживается на 3 часа, №076С "Симферополь - Омск" отправлением 8 января задерживается на 2,5 часа", - сообщает перевозчик.
В компании добавили, что время задержки в пути может измениться, начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
Утром перевозчик сообщал о задержке шести составов. На текущий момент поезд №092М "Москва - Севастополь" введен в график.