Число поездов "Таврия", задерживающихся в пути, сократилось до пяти - РИА Новости, 08.01.2026
13:53 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/poezda-2066871357.html
Число поездов "Таврия", задерживающихся в пути, сократилось до пяти
Число поездов "Таврия", задерживающихся в пути, сократилось до пяти
Пять пассажирских поездов "Таврия" из Крыма в города материковой части России, по последним данным, задерживаются в пути следования, сообщила компания "Гранд... РИА Новости, 08.01.2026
РИА Новости
происшествия, республика крым, россия, гранд сервис экспресс , новый год
Происшествия, Республика Крым, Россия, Гранд Сервис Экспресс , Новый год
Число поездов "Таврия", задерживающихся в пути, сократилось до пяти

"Гранд Сервис Экспресс": пять поездов сообщением с Крымом задерживаются в пути

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пять пассажирских поездов "Таврия" из Крыма в города материковой части России, по последним данным, задерживаются в пути следования, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".
«
"В пути следования задерживаются пять поездов "Таврия". Информация на 13.00 мск", - говорится в сообщении.
По данным компании, все пять задержанных составов следуют из Крыма, в том числе поезд №328С "Симферополь - Кисловодск" отправлением 7 января задерживается на 5 часов, а №078С "Симферополь - Санкт-Петербург" отправлением 7 января задерживается на 5,5 часов.
"№092С "Севастополь – Москва" отправлением 7 января задерживается на 6 часов, №098С "Симферополь - Москва" отправлением 8 января задерживается на 3 часа, №076С "Симферополь - Омск" отправлением 8 января задерживается на 2,5 часа", - сообщает перевозчик.
В компании добавили, что время задержки в пути может измениться, начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
Утром перевозчик сообщал о задержке шести составов. На текущий момент поезд №092М "Москва - Севастополь" введен в график.
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияГранд Сервис ЭкспрессНовый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
