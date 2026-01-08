https://ria.ru/20260108/poezda-2066870281.html
Шесть поездов сообщением с Крымом задерживаются в пути
Шесть пассажирских поездов "Таврия", следующих в Крым и в города материковой части России, задерживаются в пути, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 08.01.2026
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Шесть пассажирских поездов "Таврия", следующих в Крым и в города материковой части России, задерживаются в пути, сообщает
компания "Гранд Сервис Экспресс".
«
"В пути следования задерживаются шесть поездов "Таврия". Информация на 10.00 мск", - говорится в сообщении.
Так, в направлении Крыма на полчаса задерживается один поезд №092М Москва - Севастополь, отправлением 6 января.
По данным компании, из Крыма с задержками следуют пять составов, в том числе №328С Симферополь - Кисловодск, отправлением 7 января, который задерживается на 5,5 часов, и №078С Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 7 января, который задерживается на шесть часов.
Также на шесть часов задерживается состав №092С Севастополь - Москва, отправлением 7 января. На четыре часа задерживаются два поезда отправлением 8 января: №098С Симферополь - Москва и №076С Симферополь - Омск.
Причины задержки перевозчик не уточняет.
«
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой", - отметили в компании.