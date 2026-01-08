Шесть поездов сообщением с Крымом задерживаются в пути

"В пути следования задерживаются шесть поездов "Таврия". Информация на 10.00 мск", - говорится в сообщении.

Так, в направлении Крыма на полчаса задерживается один поезд №092М Москва - Севастополь, отправлением 6 января.

По данным компании, из Крыма с задержками следуют пять составов, в том числе №328С Симферополь - Кисловодск, отправлением 7 января, который задерживается на 5,5 часов, и №078С Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 7 января, который задерживается на шесть часов.