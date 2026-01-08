Рейтинг@Mail.ru
11:18 08.01.2026 (обновлено: 16:10 08.01.2026)
Минобороны показало российских бойцов с триколором в освобожденных Подолах

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с бойцами ВС России, которые держат российский триколор в освобожденном населенном пункте Подолы Харьковской области.
На опубликованных кадрах российские бойцы показывают флаги России с занятых ими позиций. Также в видео показан сам освобожденный населенный пункт.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Подолы в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили Подолы в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Подолы в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
