Минобороны показало российских бойцов с триколором в освобожденных Подолах
Минобороны показало российских бойцов с триколором в освобожденных Подолах - РИА Новости, 08.01.2026
Минобороны показало российских бойцов с триколором в освобожденных Подолах
Минобороны России опубликовало видео с бойцами ВС России, которые держат российский триколор в освобожденном населенном пункте Подолы Харьковской области. РИА Новости, 08.01.2026
россия
харьковская область
Водружение флага России в разных районах населенного пункта Подолы Харьковской области
Водружение флага России в разных районах населенного пункта Подолы Харьковской области
Минобороны показало российских бойцов с триколором в освобожденных Подолах
МО РФ показало кадры с российскими бойцами с триколором в освобожденных Подолах