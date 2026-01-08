https://ria.ru/20260108/plennyj-2066839661.html
Украинский пленный рассказал, что его призвали в ВСУ без большого пальца
Украинский пленный рассказал, что его призвали в ВСУ без большого пальца
Пленный военнослужащий ВСУ Петр Мельниченко рассказал, что его призвали в ряды украинской армии, несмотря на отсутствие большого пальца на руке, сообщает... РИА Новости, 08.01.2026
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Петр Мельниченко рассказал, что его призвали в ряды украинской армии, несмотря на отсутствие большого пальца на руке, сообщает Минобороны РФ.
Мельниченко был взят в плен бойцами ВС РФ. Он рассказал, как попал в ряды ВСУ
, не проходя медицинскую комиссию и имея явные ограничения по здоровью.
"Меня призвали в армию без большого пальца. При этом я не проходил медицинского освидетельствования нигде", - сказал пленный.
Мельниченко также рассказал, как командование ВСУ обманывает военнослужащих.
"Завели на позицию и сказали, чтобы мы там находились. Изначально нам говорили, что мы заходим туда на две-три недели якобы для того, чтобы отремонтировать и восстановить позицию. Но когда мы туда пришли, там восстанавливать и ремонтировать - нечего и нечем", - подчеркнул он.
Пленный добавил, что ВСУ несут очень большие потери.