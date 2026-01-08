Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, что его призвали в ВСУ без большого пальца
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 08.01.2026
Украинский пленный рассказал, что его призвали в ВСУ без большого пальца
Украинский пленный рассказал, что его призвали в ВСУ без большого пальца - РИА Новости, 08.01.2026
Украинский пленный рассказал, что его призвали в ВСУ без большого пальца
Пленный военнослужащий ВСУ Петр Мельниченко рассказал, что его призвали в ряды украинской армии, несмотря на отсутствие большого пальца на руке, сообщает... РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
россия
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, что его призвали в ВСУ без большого пальца

Пленный Мельниченко заявил, что его призвали в армию без большого пальца на руке

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Петр Мельниченко рассказал, что его призвали в ряды украинской армии, несмотря на отсутствие большого пальца на руке, сообщает Минобороны РФ.
Мельниченко был взят в плен бойцами ВС РФ. Он рассказал, как попал в ряды ВСУ, не проходя медицинскую комиссию и имея явные ограничения по здоровью.
Украинские военнослужащие
Пленный рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков
2 июня 2025, 07:14
"Меня призвали в армию без большого пальца. При этом я не проходил медицинского освидетельствования нигде", - сказал пленный.
Мельниченко также рассказал, как командование ВСУ обманывает военнослужащих.
"Завели на позицию и сказали, чтобы мы там находились. Изначально нам говорили, что мы заходим туда на две-три недели якобы для того, чтобы отремонтировать и восстановить позицию. Но когда мы туда пришли, там восстанавливать и ремонтировать - нечего и нечем", - подчеркнул он.
Пленный добавил, что ВСУ несут очень большие потери.
Военнопленный ВСУ
Украинский пленный рассказал об отношении российских военных
18 октября 2025, 08:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
