Украинский пленный рассказал, что его призвали в ВСУ без большого пальца

"Меня призвали в армию без большого пальца. При этом я не проходил медицинского освидетельствования нигде", - сказал пленный.

"Завели на позицию и сказали, чтобы мы там находились. Изначально нам говорили, что мы заходим туда на две-три недели якобы для того, чтобы отремонтировать и восстановить позицию. Но когда мы туда пришли, там восстанавливать и ремонтировать - нечего и нечем", - подчеркнул он.