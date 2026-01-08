В Госдуме предложили увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить надбавку к пенсии на уход до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) лицам, достигшим 80 лет, инвалидам I группы, включая инвалидов с детства и в результате военной травмы.

Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается установить, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект не устанавливает дополнительных обязательных требований к лицам, осуществляющим уход за указанными категориями граждан, в части их трудоспособности или отсутствия занятости.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий, действующий размер надбавки, достигающий 1300 рублей, едва ли соответствует реалиям. "Каждый пенсионер, и тем более человек с инвалидностью, имеет право на помощь высококвалифицированного специалиста и должный уход, если такую поддержку по тем или иным причинам не в силах обеспечить дети и другие близкие родственники", — отметил он.