Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 08.01.2026 (обновлено: 16:54 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/pensiya-2066828459.html
В Госдуме предложили увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ
В Госдуме предложили увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ - РИА Новости, 08.01.2026
В Госдуме предложили увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить надбавку к пенсии на уход до уровня минимального размера оплаты РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T04:54:00+03:00
2026-01-08T16:54:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
https://ria.ru/20250911/pensiya-2041080103.html
https://ria.ru/20260108/pensiya-2066822881.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, леонид слуцкий (политик), новый год
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Новый год
В Госдуме предложили увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ

РИА Новости: Слуцкий предложил увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают увеличить надбавку к пенсии на уход до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) лицам, достигшим 80 лет, инвалидам I группы, включая инвалидов с детства и в результате военной травмы.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Депутаты предложили снизить возраст для повышения пенсии
11 сентября 2025, 00:46
"Законопроектом предлагается установить, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект не устанавливает дополнительных обязательных требований к лицам, осуществляющим уход за указанными категориями граждан, в части их трудоспособности или отсутствия занятости.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, действующий размер надбавки, достигающий 1300 рублей, едва ли соответствует реалиям. "Каждый пенсионер, и тем более человек с инвалидностью, имеет право на помощь высококвалифицированного специалиста и должный уход, если такую поддержку по тем или иным причинам не в силах обеспечить дети и другие близкие родственники", — отметил он.
Парламентарий добавил, что в соответствии с действующим законодательством потратить эту сумму граждане смогут как на оплату сиделки, так и на другие необходимые нужды по своему усмотрению.
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
Вчера, 02:50
 
ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала