02:50 08.01.2026 (обновлено: 02:55 08.01.2026)
Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
Правительство планирует и в дальнейшем продолжить ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 08.01.2026
общество, россия, пенсии, деньги
Правительство продолжит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

РИА Новости: в России продолжат перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

© РИА Новости / Александр КряжевВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
© РИА Новости / Александр Кряжев
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Правительство планирует и в дальнейшем продолжить ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно полученным материалам, страховые пенсии работающих пенсионеров намерены пересчитывать с учетом совершенных взносов за прошедший год. Эта мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.
Ранее агентство выяснило, что количество работающих пенсионеров в стране составляет 7,4 миллиона.
С 1 января страховые выплаты проиндексировали на 7,6 процента — до 9584,69 рубля. При этом стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от страхового стажа и зарплаты, выросла до 156,76 рублей.
